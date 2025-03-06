Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz kararı belli oldu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Zonguldak'ta Mezgit Fiyatları Düşünce Yoğun İlgi

Zonguldak'ta Mezgit Fiyatları Düşünce Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta mezgit 100 liradan satılırken, balıkçılar yoğun talep olduğunu belirtti. Mezgitin ucuz olması sayesinde vatandaşlar tezgahlara akın etti.

Zonguldak'ta 100 liradan alıcı bulan mezgite vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şehir merkezindeki balıkçı tezgahlarını şenlendiren mezgit 100 liradan satıldı. Mezgitin ucuz olması nedeniyle yoğun ilgi gördü.

Balıkçı Oktay Ertürk, "Bugün mezgit bolluğu var. Mezgit diri. Mezgit 100 lira. Her yerde 200 lira, 250 lira. Bizde 100 lira. Hamsinin fiyatı biraz yükseldi. Artık bitiyor 'ben gidiyorum' diyor. Sarı kanat 300 lira. Bugün mezgit bolluğumuz var. Vatandaşa söz verdik. Tuttuk yine tutarız. Halkım balık yesin. Bedava balık yesin halkım." - ZONGULDAK

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden servet çıktı, 6 zabıta ancak sayabildi

Dilencinin üzerinden çıkan parayı 6 zabıta ancak sayabildi
Mustafa Karataş, 'Kocamı tahrik ediyor' diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.