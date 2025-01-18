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Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Yükseldi

Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Yükseldi
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Zonguldak'ta halka açık pazarda fiyatların tırmanması alım gücünü düşürdü. Özellikle sebze fiyatları dikkat çekti.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatlar el yaktı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı.

Ancak pazarda fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.

Tezgahlarda, Ispanak 60 lira, patlıcan 60 lira, biber 100 lira, domates 35 lira, havuç 30 lira, soğan 20 lira, patates 15 lira, biber 30 lira, pırasa 40 lira, salatalık 50 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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