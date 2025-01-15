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Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Düşünce İlgi Arttı

Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Düşünce İlgi Arttı
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Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların düşmesi, vatandaşların pazara akın etmesine sebep oldu. Uygun fiyatlar alım gücünü artırdı ve pazarda yoğunluk yaşandı.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların düşmesi nedeniyle ilgi gördü.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı. Pazarda fiyatların uygun olması alım gücünü arttırdı. Tezgahlarda, Patates 10 lira, Soğan 12,5 lira, dolma biber 50 lira, marul 20 lira, pazı 15 lira, biber 75 lira, domates 25 lira, salatalık 50 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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