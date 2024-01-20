Zonguldak'ta Halk Pazarı Yoğunluk Rekoru Kırdı

Zonguldak'ta halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşlar sadece tezgahlara bakmakla yetindi. Tezgahlarda, Salatalık 40 lira, Pırasa 25 lira, Patates 16 lira, Soğan 10 lira, Ispanak 30 lira, Marul 20 lira, Portakal 15 lira, Mandalina 20 lira, bezelye 100 lira ve biber 35 liradan satıldı. - ZONGULDAK