Zonguldak'ta Atıl Durumdaki Arazi Silajlık Mısır Üretimiyle Canlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde coğrafi yapısıyla verimli tarım arazilerine sahip atıl durumda olan araziler silajlık mısır üretimiyle canlandı. Kaba yem maliyetlerini en aza indirgemek için çeşitli projeler üreten Macit Pat ve ailesi, tarımcılık alanında teknolojiyi kullanarak üretimi daha etkili hale getirdiklerini belirtti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde coğrafi yapısıyla verimli tarım arazilerine sahip atıl durumda olan araziler silajlık mısır üretimiyle canlandı.

Kaba yem maliyetlerini en aza indirgemek için çeşitli projeler ürettiklerinden bahseden Macit Pat ve ailesi amatör olarak başladığı tarımcılık alanında 2018 yılından itibaren teknolojiye ayak uydurarak üretimi daha etkili hale getirdiklerini belirtti.

1994 yılında ilk üretime başladıklarını belirten Macit Pat, "Bizler bu mesleğe ata yadigarı olarak 1994 yılında kendi hayvanlarımızın kaba yemini karşılamak daha verimli ve sağlıklı süt ve et besini almak için başladık 2018 yılında gelişen teknoloji ayak uydurarak hasat almaya başladıktan sonra arazimizi genişleterek daha fazla ekip kurarak bu işin ticaretini yapmaya aldığımız hasadı paketleyip çevremizdeki yetiştiricilere satmaya başladık yaklaşık 550 dekar arazide dekar başı 7-8 ton hasat zamanı elde ediyoruz Eylül ayında hasadımız başlar Ekim ayına kadar ürettiğimiz silajların hasadını toplarız" cümlelerine yer verdi.

Mısır silajı toplandıktan sonra paketleme üretimine geçen Soner Pat, "Atalarımızın bize emanet ettiği tarım toprakları ile uğraşıyoruz topladığımız silajların paket yaparak satışa hazırlıyoruz. Toplamda günlük 300 paket silaj yapıyoruz. Tarlada biçilmiş silaj paketleme sahasına geldiğinde makineden geçiyor ve sıkıştırma yapıyor. Zaten en önemli nokta burasıdır. Silaj ne kadar sıkı olursa o kadar iyi verim verir. Paketleme geldiğinde ise naylon ile sarılarak hava almasını engelliyor ve silaj ister 2 sene ister daha fazla dursun kalitesi bozulmuyor" dedi. - ZONGULDAK