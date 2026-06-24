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Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir arazi tersane yatırımı için tahsis edilecek

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde mülkiyeti Hazineye ait yaklaşık 43 bin metrekarelik taşınmaz, tersane yatırımı amacıyla tahsis edilecek. Yatırımcıya 30 yıla kadar irtifak hakkı verilecek.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde mülkiyeti Hazineye ait yaklaşık 43 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, tersane yatırımı amacıyla tahsisi kararlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak'ın Kilimli ilçesi sahilindeki Kilimli Balıkçı Barınağı ana mendireğinin arkasında mülkiyeti Hazineye ait 42 bin 897 metrekarelik taşınmaz, tersane yatırımı için tahsis edilecek.

Yatırımcı, söz konusu alan üzerinde tahsis gayesine uygun tesis kurabilecek. Yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilecek ön izin süresinde yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek.

Kendisine ilgili esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, yerin tesliminden itibaren bir yıl içinde ruhsat alarak inşaata başlayacak. Bu süreden sonra ise termin planına uygun olarak iki yıl içinde fizibilite raporunda belirtilen yatırımlarının tamamını bitirecek.

İhalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla 30 yıla kadar irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.

Tersane amaçlı yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, gerekli bilgi ve belgelerle başvurularını 30 gün içinde kapalı zarf usulüyle kurumun Ankara-Emek'teki adresine teslim edecek.

Başvurular, oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecek, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilecek.

Kaynak: AA / Mert Davut
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