Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Yüksek

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların pahalı olması nedeniyle vatandaşlar sadece etiketlere bakmakla yetindi.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtinde kurulan halk pazarı yoğun günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşlar kendilerine ucuz ve kaliteli ürünü almak için birbirleriyle yarışa girdi.

Ancak fiyatların pahalı olması nedeniyle vatandaşlar sadece tezgahlara bakmakla yetindi.

Tezgahlarda, Elma 20 lira, Portakal 15 lira, Marul 30 lira, Domates 50 lira, Patates 17 lira, Soğan 12 lira ve Pırasa 25 ve Salatalık 25 liradan satıldı. - ZONGULDAK