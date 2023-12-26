Zirai İlaçlara KDV Düzenlemesi Talebi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, gübre ve yemde uygulanan KDV istisnasının zirai ilaç için de uygulanması gerektiğini veya KDV oranının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Tarımsal üretimde çeşitli faydaları olan zirai ilaçların çiftçilerin en büyük gider kalemi olduğuna dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Gübre ve yemde uygulanan KDV istisnası zirai ilaç için de uygulanmalı veya KDV oranı düşürülmelidir. Son yıllarda artan girdi fiyatları çiftçileri zorluyor. Birçok açıdan stratejik bir öneme sahip olan tarım sektörünün sürdürülebilir olması, toplumların gıda güvencesini sağlar. Tarımsal faaliyetler, köylerde ve kırsal kesimde birçok insana istihdam olanağı sunar. Doğal kaynakların korunması açısından büyük önem taşır. Tarımsal üretim ülkemizin ekonomik temellerinden biridir ve kendi gıda üretimlerine sahip olmak, dışa bağımlılığı azaltabilir, ülkenin güvenliğini artırabilir. Her açıdan önemli tarım sektörü üreticileri her zaman desteklenmeli, mali sıkıntılardan kurtulmalı, sadece üretime odaklanmalıdır" diye konuştu.

Üreticilerin, yıllık gübre, tohum, mazot, elektrik ve işçi maliyetlerinin tamamından fazlasını zirai ilaçlara ödediğini ve çiftçilerin en büyük girdi maliyetinin zirai ilaç olduğunu vurgulayan Doğan, "Üreticilerimizin büyük bir bölümü iyi tarım uygulamaları yapıyor. Yetiştirilen üründe kalıntı olmaması için ruhsatlı, insan sağlığına zarar vermeyen, etkisi azaltılmış hafif ilaçlar kullanılıyor ve sürekli ilaçlama yapılıyor. Bu uygulama da üreticilerin maliyetini arttırıyor. Örneğin narenciyede toplam maliyetin yüzde kırkı zirai ilaçlardan oluşuyor. Toplumların refahı, gıda sağlığı, ekonomik istikrarı ve çevresel dengenin korunması açısından stratejik bir temel oluşturan tarımsal üretimde çiftçilerimiz, zirai ilaç gibi en önemli girdi maliyetinin düşürülmesi için Tarım Bakanlığımızdan KDV düzenlemesi ve Akdeniz meyve sineği tuzağına verilen devlet desteğinin zirai ilaçlara da verilmesini beklemekteler" şeklinde konuştu. - ADANA