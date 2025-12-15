Yorgun ve renkliler

Haberler

Zirai don ve kuraklık nedeniyle meyve ağaçları zor bir sezon geçirirken, 2025 yılında meyve üretiminin 2024'e göre %30,4 azalması bekleniyor. Özellikle armut ve şeftali rekoltesi önemli oranda düşüş gösterdi.

Zirai don ve kuraklık nedeniyle çok zor bir sezon geride kalırken yorgun düşen meyve ağaçları sonbahar ve kış renklerine büründü.

TÜİK'in "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ne göre, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim miktarının 2025 yılında 2024'e göre 30,4 azalarak yaklaşık 19,8 milyon tona düşmesi bekleniyor.

Bir önceki yıla göre elma üretiminin yüzde 48,3, şeftalinin yüzde 46,1, nektarinin yüzde 44,1, kiraz ve vişnenin 70,6, üzümün yüzde 24,5, kayısının yüzde 73, armudun yüzde 32 azalacağı tahmin ediliyor.

Armut ve şeftalide önemli üretim merkezlerinden olan Bursa'nın Gürsu ilçesinde de zirai don ve kuraklık nedeniyle şeftali rekoltesinin 15 bin ton, santa maria cinsi armudun ise 45 bin tona düştüğü öngörülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına göre son 30 yılın en düşük sıcaklığının oluştuğu zirai don ve ardından gelen kuraklık nedeniyle çok zor bir sezonu geride bırakan meyve ağaçları, yorgunluğunu atmaya dinlenmeye çalışıyor.

Yazarlar ve şairlerin hasat mevsimi olan sonbaharda, hasattan yorgun çıkan ve yapraklarını döken meyve ağaçları, ilkbaharda tekrar çiçek açana kadar yaşadıkları soğuk stresi ve oluşan yaraları iyileştirecek.

Gürsu'da da bahçeler sonbahar renklerine büründü ve birçok ağaçta yaprak bile kalmadı. Armut ve şeftali ağaçlarından dökülen rengarenk yapraklarla bahçelerin zeminleri, bir ressamın doğayı resmettiği tuvali andırdı.

Bahçeler drone ile havadan görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
