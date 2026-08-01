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Ziraat Bankası, sistemlerdeki erişim sorununun giderildiğini bildirdi

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Ziraat Bankası, gece gerçekleştirilen planlı bakım esnasında yaşanan teknik aksaklığın giderildiğini ve tüm kanalların sorunsuz şekilde hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Ziraat Bankası, gece gerçekleştirilen planlı bakım esnasında yaşanan teknik aksaklığın giderildiğini ve tüm kanalların sorunsuz şekilde hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Bankanın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, gece yapılan planlı bakım esnasında karşılaşılan teknik aksaklık nedeniyle sistemde erişim sorunu yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Aksaklık giderilmiş olup tüm kanallarımız sorunsuz şekilde hizmet vermeye başlamıştır. Yaşanılan erişim sorunu sebebiyle özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: AA
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