Ziraat Bankası'na 500 milyon dolarlık yeni finansman

Ziraat Bankası'na 500 milyon dolarlık yeni finansman
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Ziraat Bankası, Kuwait Finance House iş birliğiyle 500 milyon dolarlık murabaha finansmanını hayata geçirdi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bu iş birliğinin Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

Ziraat Bankası, Kuwait Finance House iş birliğiyle 500 milyon dolarlık murabaha finansmanını hayata geçirerek dış ticarete ve ekonomik büyümeye katkı sağlamayı sürdürüyor.

tv100'deki habere göre; Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, konuya ilişkin açıklamasında, "Küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, alternatif finansman yöntemlerinin ve uluslararası iş birliklerinin önemini artırıyor. Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz bu işlem, Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası'na duyulan güvenin göstergesi. Bu tür iş birlikleriyle hem büyük şirketlerin hem de KOBİ'lerin dış ticaret finansmanına erişimini kolaylaştırıyoruz" dedi.

Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde de benzer stratejik finansman anlaşmalarını hayata geçirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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