Zigana Tüneli'ni üç yılda 5 milyondan fazla araç kullandı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: - "Tünelin hizmete sunulmasından bugüne kadar karbon salınımını 44 bin ton azalttık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zigana Tüneli'nden üç yılda 5 milyon 277 bin 434 aracın geçtiğini belirterek, "Tünelin hizmete sunulmasından bugüne kadar karbon salınımını da 44 bin ton azalttık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 3 Mayıs 2023'te hizmete alınan Zigana Tüneli'yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan tünelin, 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak tarihe geçtiğine dikkati çeken Uraloğlu, tünel sayesinde güzergahın 8 kilometre kısaldığını, seyahat süresinin de otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldığını bildirdi.

Mevcut güzergahtaki 90 viraj ortadan kaldırıldı

Uraloğlu, Zigana Tüneli sayesinde üç yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 1,9 milyar lira tasarruf sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tünelin hizmete sunulmasından bugüne kadar karbon salınımını da 44 bin ton azalttık. Karadeniz'in sembolü Zigana Tünelimizi üç yılda 5 milyon 277 bin 434 araç kullandı. Tünelimiz, Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görüldü. Mevcut Trabzon-Gümüşhane Hattı'ndaki keskin viraj ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldırarak sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladık. Yapılan çalışmalarla mevcut güzergahtaki 90 virajı ortadan kaldırdık. Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağladık, yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunduk."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
