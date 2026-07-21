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Zhongji Innolight, Hong Kong piyasasında 8 milyar dolarlık halka arz planlıyor

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Çinli optik alıcı-verici üreticisi Zhongji Innolight, Hong Kong borsasında 8 milyar dolarlık halka arz planlıyor. Şirket Nvidia, Alphabet ve Meta'nın tedarikçisi.

Çinli Zhongji Innolight, Hong Kong borsasında 8 milyar dolarlık bir halka arz planlıyor.

Yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan optik alıcı-vericilerin dünyanın en önemli üreticilerinden biri olan Çinli Zhongji Innolight, Hong Kong piyasasında halka arz olacak. Konuyla ilgili doğrudan bilgiye sahip kaynakların verdiği bilgiye göre halka arz 8 milyar dolar değerinde olacak. Shenzhen borsasında işlem gören şirket, Nvidia, Alphabet ve Meta'nın kilit tedarikçilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Şirket, 2021'den bu yana gelir bazında üst üste beş yıldır dünyanın en büyük optik bağlantı çözümleri sağlayıcılarından biri konumunda yer alıyor. Planlanan halka arzla birlikte elde edilecek gelirin, artan yapay zeka altyapı talebi karşısında yüksek hızlı optik modül üretiminin genişletilmesinde kullanılacağı aktarıldı.

Şirketin piyasa değerinin 1,3 trilyon Çin yuanının üzerine çıktığı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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