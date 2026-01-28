Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sürdürülebilir gelir odaklı yatırımlarla büyümesini sürdürüyor

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO), çeşitli sektörlerde gayrimenkul geliştirme faaliyetleri yürüterek, sürdürülebilir gelir odaklı yatırımlarla büyüme yolculuğuna devam ediyor.

Portföy yönetiminde uzun vadeli değer yaratımı odağını esas alan ZGYO, faaliyetlerini, proje geliştirme süreçlerinde kalite, işlevsellik ve sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate alarak piyasalardaki gelişmeleri takip ederek yürütüyor.

Bu kapsamda şirket, Z Lagun Villa, Lagun Country Club, Lagun Country Club 2, Karakusunlar Karma Projesi ve Çukurambar Eğitim Kampüsü gibi projelerle sürdürülebilir ve sürekli gelir üreten bir yapıda büyümesini sürdürüyor.

ZGYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kerem Eren, AA muhabirine şirketin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eren, şirketin, uzun vadeli yatırıma odaklanan, kısa vadeli kazançlar yerine sürdürülebilir ve sürekli gelir üretmeyi hedefleyen, bu doğrultuda da portföyünü çeşitlendiren gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğunu söyledi.

Yapsat konut üretiminden ziyade, uzun süreli ve farklı sektörlerde, geleceğini olumlu gördükleri alanlara gayrimenkul yatırımı yaptıklarına işaret eden Eren, sağlık ve turizmden eğitime, lojistikten farklı hizmet alanlarına kadar çeşitli sektörlerde gayrimenkul geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Eren, bulundukları alan itibarıyla ZGYO'yu daha "niş" yatırımlar yapan bir firma olarak konumlandırdıklarının altını çizerek, kendilerini birçok GYO'dan ayıran en önemli unsurun, konut üretimi yerine uzun vadeli, gelir getirici gayrimenkul yatırımlarına odaklanmaları olduğunu dile getirdi.

Borsaya kote olmalarındaki temel amacın kurumsallaşmak olduğunu vurgulayan Eren, "Buradaki kurumsallaşmadan kastımız yalnızca finansmana erişim değil, şeffaflığın artırılması, sürdürülebilir yapıların oluşturulması ve kendi vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımızı daha büyük ölçekli bir yapıya taşımaktır. Bu nedenle borsaya açılma kararı aldık." diye konuştu.

Eren, hayata geçirdikleri halka arz süreçlerine de değinerek, buradan elde edecekleri gelirlerin tamamını mevcut projelerini tamamlayarak faaliyete geçirmek ve gelir üreten hale getirmek için kullanacaklarını söyledi.

Sürdürülebilir gelir odağında turizm ve konut yatırımları

Öncelikli hedefin, mevcut projeleri hayata geçirerek şirketin sürdürülebilir gelirlerini artırmak olduğuna işaret eden Eren, şunları kaydetti:

"Şu anda bir turizm merkezi projemiz bulunuyor. Bu proje, doğa ve sağlık turizmine odaklanan niş bir yatırım. Bunun ilk etabını bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Projenin adı Lagun Country Club. Ankara-Bolu sınırında yer alıyor ve yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğe sahip. Projede sağlık üniteleri, spor alanları, doğa konseptli alanlar ve farklı konaklama seçenekleri bulunuyor. Yoğunlukla sağlık turizmine odaklanan niş bir proje. Bunun yanı sıra Ankara'da 32 villadan oluşan bir diplomatik site projemiz var. Bu proje, özellikle Ankara'daki yabancı misyonlara yönelik olarak tasarlandı ve toplu yaşam talebini karşılamayı hedefleyen, alışılagelmişin dışında bir yatırım. Burada da sürdürülebilir bir gelir amaçlıyoruz. Bu projenin de 2026 sonunda tamamlanması planlanıyor. Halka arzdan elde edilen gelirin önemli bir kısmı bu projede kullanılacak. Ayrıca Ankara Çukurambar'da bir karma projemiz var. Lagun Country Club projesinin ikinci etabı da planlanan yatırımlarımız arasında yer alıyor."

Gelir üreten projelerle seçici genişleme

Eren, ilerleyen dönemde farklı lokasyonlara yayılmayı hedeflediklerine de dikkati çekerek, "Yurt dışında da sağlık ve turizm odaklı projeler üzerinde görüşmelerimiz bulunuyor. Sürekli gelir üreten, gayrimenkul değerini maksimize eden bir büyüme stratejisi izliyoruz." dedi.

Genel olarak sağlık, turizm ve lojistik alanlarına özel ilgi duyduklarını vurgulayan Eren, mevcut arazi stokları ve yeni yatırımlarıyla söz konusu alanlarda yoğunlaşmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.