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Zeytinyağı Sektörü için Önemli Toplantı Gerçekleştirildi

Zeytinyağı Sektörü için Önemli Toplantı Gerçekleştirildi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen toplantıda, zeytinyağı lisanslı depoculuk yatırımının önemi ve sektördeki fırsatlar ele alındı. Bölgedeki yatırımlar için yol haritası belirlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında "Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk Yatırımı Fizibilitesi Sonuçları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki zeytinyağı sektörünün gelişimi için önemli görüşmeler yapıldı.

Toplantıda, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından hazırlanan fizibilite raporu ele alındı. Zeytinyağı sektöründe lisanslı depoculuk yatırımının önemi ve bu alandaki fırsatlar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, yatırımlar için uygun arazi seçenekleri ve uygulanacak yol haritası üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı, zeytinyağı sektörünün geleceğine yön verecek projelerin gündeme gelmesi açısından büyük önem taşıdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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