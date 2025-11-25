Zeytin Çiftçi Tarla Okulu'nda Sertifika Töreni Düzenlendi

Denizli'nin Tavas ilçesi Seki Mahallesi'nde, üretim sezonu boyunca devam eden 'Zeytin Çiftçi Tarla Okulu' hasat etkinliği ve sertifika töreniyle sona erdi. Zeytin Çiftçi Tarla Okulu'ndan 31 üretici mezun oldu.

Zeytin Çiftçi Tarla Okulu'nda sezon boyunca uzman teknik personel tarafından üreticilere; 19 Şubat'ta budama, 24 Mart'ta gübreleme, 11 Temmuz'da ise hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimleri verildi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 31 üreticiye katılım belgeleri törenle takdim edildi. Törenin açılışında konuşan Tavas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ali Söylemez, ilçedeki zeytin potansiyeline vurgu yaptı. TÜİK verilerine göre Tavas genelinde 5 bin 750 dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını belirten Söylemez, "Seki Mahallemiz, 48 üretici ve bin 227 dekar zeytin alanı ile ilçemizin önemli üretim merkezlerinden biridir. Şubat ayında başlattığımız okulumuzu bugün hasatla taçlandırıyoruz" dedi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, törende yaptığı konuşmada 2025 sezonunda yaşanan iklimsel zorluklara dikkat çekti. İl genelinde yaşanan aşırı sıcaklar, kuraklık ve düzensiz yağışlar nedeniyle rekolte kaybı yaşandığını hatırlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Zayim, bu kayıpların önüne geçmek için bilimsel üretimin şart olduğunu vurguladı.

Zeytinciliğin bölge ekonomisi için önemine işaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Zayim, "Denizli olarak Türkiye zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 1'ini karşılıyoruz ve Ege Bölgesi'nde 5. sıradayız. Ancak hedefimiz sadece miktar değil, kalitedir. Hayata geçirdiğimiz 'Örnek Üreticilerle Topraktan Sofraya Bilinçli Üretim ve Yayım Projesi' ile 710 üreticimize birebir danışmanlık veriyoruz. Tavas ve Kale ilçelerimizdeki zeytinyağının kalitesini tescillemek adına Coğrafi İşaret ve markalaşma çalışmalarına kaymakamlarımızın desteğiyle başlıyoruz. Markalaşma olmazsa, gerçek kazanca ulaşamayız" dedi.

Tavas Kaymakamı İsmail Demir ise tarımın insanlık için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek, "Pandemi süreci tarım ve insan arasındaki simbiyotik ilişkiyi tescilledi. Ülkemizin en verimli topraklarındayız. Seki halkı asildir, çalışkandır ve üretkendir. Bu projeye gönüllü katılan tüm üreticilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eğitimleri tamamlayan 31 üreticiye sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi. Tören, zeytin bahçesinde yapılan hasat etkinliği ile sona erdi.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Tavas İlçe Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Zeytin Çiftçi Tarla Okulu' projesi, Seki Mahallesi'nde düzenlenen hasat şenliğine Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Denizli il Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Tavas İlçe tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ali Söylemez, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, teknik personel ve çiftçilerin katılımı ile gerçekleşti. - DENİZLİ