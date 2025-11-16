Haberler

Zayıflama İlaçları Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medipol Sağlık Grubu'ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevil Arı Yaylalı, zayıflama ilaçlarının kalıcı görme kaybına yol açabileceği konusunda uyardı ve bu ilaçları kullanmayı düşünenlerin öncelikle göz muayenesinden geçmesini önerdi.

Medipol Sağlık Grubu'ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevil Arı Yaylalı, son dönemde kullanımı artan zayıflama ilaçlarının nadir de olsa kalıcı görme kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yaylalı, son zamanlarda popüler hale gelen yeni nesil zayıflama ilaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaylalı, milyonların kilo verme umuduyla kullandığı bu ilaçların, nadir de olsa kalıcı görme kaybına yol açabileceğini aktararak, "Zayıflamak uğruna göz sağlığınızı riske atmayın. Bu ilaçları kullanan veya kullanmayı düşünen hastalar, görme sinirinde hasar riski nedeniyle tedaviye başlamadan önce mutlaka bir göz hekiminin kontrolünden geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Diyabet tedavisi için geliştirilen ve kilo kaybı sağlaması nedeniyle yaygın kullanılan GLP-1 reseptör agonistlerinin bazı hastalarda göze ait yan etkilere neden olabileceğini vurgulayan Yaylalı, bu ilaçlarla ilişkilendirilen en önemli yan etkinin, görme sinirinde beslenme bozukluğu sonucu ortaya çıkan iskemik optik nöropati olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yaylalı, şeker hastalığı veya obezitesi bulunan kişilerin bu ilaçları kullanmadan önce mutlaka göz muayenesinden geçmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu ilaçların kullanımı öncesinde hastaların göz hekimi tarafından değerlendirilmesi, varsa retinopati gibi risklerin tespit edilmesi gerekir. Çünkü hızlı kan şekeri düşüşleri, mevcut göz tutulumunu ağırlaştırabilir." uyarısında bulundu.

Hızlı kan şekeri düşüşlerinin özellikle diyabetik retinopati hastalarında tehlikeli olabileceğini belirten Yaylalı, bazı hastalarda görme azalmasına yol açan görme noktasında sıvı birikiminin gözlemlenebileceğini aktardı.

Yaylalı, bu durumda göz içi enjeksiyon tedavisinin gerekebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zayıflama ilaçlarının yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) üzerindeki etkileri de henüz tam açıklığa kavuşmadı. Bazı çalışmalarda kuru tip sarı nokta riskinin azaldığı, yaş tip formun ise arttığı bildiriliyor. Ancak bu konuda kesin yargıya varmak için uzun dönemli, geniş hasta gruplarında yapılacak araştırmalara ihtiyaç var."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Japonya'da dev patlama: Sakurajima'dan göğe kül yağdı

Japonya'da patlama: Küller 4 bin 400 metreye yükseldi
Z kuşağı Meksiko'da hükümete karşı sokaklarda

Z kuşağı Meksiko'da hükümete karşı sokaklarda
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.