Zafer Korkulu, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Genel Müdür Yardımcısı Oldu

Zafer Korkulu, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Genel Müdür Yardımcısı Oldu
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Zafer Korkulu, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Regülasyon ve Kamu İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Korkulu, şirketin sektörle olan ilişkilerini güçlendirme ve kamu politikalarının etkin yönetimi konularında sorumluluk alacak.

Zafer Korkulu, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Regülasyon ve Kamu İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Korkulu, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding'in sektörle olan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, düzenleyici kurumlarla sürdürülebilir işbirliği ve kamu politikalarının etkin yönetimi gibi stratejik alanlarda sorumluluk üstlenecek.

2 Haziran itibarıyla IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Ailesi'ne katılan Korkulu, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimini The University of Texas at Austin'de enerji ve doğal kaynakları alanında tamamladı.

Kariyerine 2003'te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) Enerji Uzman Yardımcısı olarak başlayan Korkulu, kurum bünyesinde sırasıyla Enerji Uzmanı, Kurul Danışmanı ve Enerji Piyasaları İzleme Grup Başkanı olarak görev yaptı.

2022'den bu yana EPDK Enerji Dönüşüm Daire Başkanı olarak sektöre hizmet veren Zafer Korkulu, sahip olduğu donanım sayesinde enerji piyasalarını teknik, çevresel ve düzenleyici boyutlarıyla değerlendirebilen bir uzman olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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