Yüzde 31'lik şeker zammı etiketlere nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar - Haberler

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Yüzde 31'lik şeker zammı etiketlere nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Türkiye Şeker Fabrikaları'nın yüzde 31 zam yapması, marketlerdeki etiketleri de etkileyecek. Zamla birlikte marketlerde 1 kiloluk toz şeker 11,35 ile 12,35 arasında, 2 kiloluk toz şeker 22,70 ile 24,70 arasında, 5 kiloluk toz şeker 55,50 ile 60,50 lira arasında arasında satılacak. Marketlerde 1 kiloluk küp şeker ise 12,97 ile 14,85 arasında tüketiciye sunulacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), bugünden itibaren geçerli olmak üzere şeker fiyatlarına yüzde 31 zam yaptı. Şekerin kilosu KDV dahil 5,96'dan 7,80 TL'ye çıktı. Türkşeker, 50 kilogramlık şeker çuvalının KDV dahil 550 TL'ye satılacağını duyurdu.

Bu gelişme sonrası herkes marketlerde şeker fiyatlarının nasıl olacağını merak eder oldu. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ise zam sonrasında şekerin güncel market ve toptan fiyatlarını paylaştı. Buna göre, 1 kilo toz şekerin toptan satış fiyatı 10,28 TL olurken, market fiyatı ise 11,35 ile 12,35 lira arasında değişiyor.

2 kiloluk toz şekerin toptan fiyatı 20,55 lira olurken, market fiyatı ise 22,70 ile 24,70 arasında değişiyor. 5 kiloluk toz şekerin toptan fiyatı 50,42 liraya çıkarken, market fiyatı ise 55,50 ile 60,50 lira arasında değişiyor.

1 kiloluk küp şekerin toptan satış ise fiyatı 12,36 lira oldu. 1 kiloluk küp şeker markette 12,97 ile 14,85 lira arasında satılacak.

Türkşeker'in toptan ve market fiyatları şöyle olacak:

Yüzde 31'lik şeker zammı etiketlere nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

TÜRKŞEKER, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Umit Cetin:

bunlar fırsatçılar yüzünde bu halde eminim yakın zamanda bundan da kurtulacağız

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Fakır:

marketlerde 5 kilo toz şeker 90 tl şuan

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