Yusufeli Barajı'nın 3. Yılı: 3,7 Milyar kWh Enerji Üretimi

Yusufeli Barajı, faaliyete girdiği 3 yılda 3,7 milyar kWh enerji üreterek Türkiye ekonomisine 10 milyar TL katkı sağladı. Baraj, 275 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek barajları arasında yer alıyor.

Yusufeli Barajı, hizmete girdiği 3 yılda 3,7 milyar kWh enerji üreterek Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladı.

Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, faaliyete geçmesinin ardından üçüncü yılını geride bıraktı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen dev proje, enerji üretiminde gösterdiği performansla bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, barajın 3. yılına özel hazırladığı video ile son üç yıla ilişkin verileri paylaştı. Açıklamaya göre Yusufeli Barajı, işletmede olduğu sürede toplam 3,7 milyar kWh enerji üretti. Barajın yıllık üretim kapasitesi ise 1 milyar 888 milyon kWh olarak açıklandı. Türkiye'nin stratejik yatırımları arasında gösterilen barajın, bugüne kadar ekonomiye katkısının 10 milyar TL olduğu belirtildi.

275 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek barajları arasında yer alan Yusufeli Barajı, 2,13 milyar metreküp depolama hacmi ile ülkenin enerji ve su yönetimi açısından kritik rol üstleniyor. Barajın üçüncü yılı dolarken, büyük mühendislik yapısı ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin enerji arzına katkı sağlamaya devam ettiği vurguladı. - ARTVİN

