Yurtiçi Kargo, sektörünün 'En İtibarlı İş Ortağı' seçildi

Yurtiçi Kargo, sektörünün 'En İtibarlı İş Ortağı' seçildi
Güncelleme:
Yurtiçi Kargo, Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma tarafından gerçekleştirilen B2B Excellence Awards araştırmasında, sektörünün 'En İtibarlı İş Ortağı' unvanına layık görüldü. Şirket, istikrarlı performansı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla ödülü kazandı.

Yurtiçi Kargo, Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma tarafından gerçekleştirilen B2B Excellence Awards araştırmasında sektörünün 'En İtibarlı İş Ortağı' unvanına layık görüldü.

Yurtiçi Kargo, sektörünün 'En İtibarlı İş Ortağı' unvanına layık görüldü. Her yıl iş dünyasının farklı kategorilerde en güvenilir markalarını belirleyen araştırmada şirket, hizmet kalitesinden dijitalleşme performansına, operasyonel başarısından iş ortaklarıyla kurduğu sürdürülebilir ilişkilere kadar birçok alanda gösterdiği istikrarlı performansla birinci oldu. Ödül töreninde şirket adına plaketi Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Soner Arslan aldı.

Yapılan açıklamaya göre, araştırmanın metodolojisi, verilen ödülün önemini pekiştiriyor. Kuantum Araştırma tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye'nin önde gelen B2B şirketlerinin iş ortaklarıyla binlerce görüşme yapılırken, her marka güvenilirlik, iş birliği kapasitesi, şeffaf iletişim, çözüm üretme becerisi ve teknolojiye uyum gibi çok boyutlu kriterler üzerinden değerlendirildi. İş ortaklarının markalara duyduğu güveni ve algılanan itibarı ölçen model, tüm sektörler için özel bir 'İtibar Performans Skoru' oluşturdu. Bu skor doğrultusunda yapılan sıralamada, Yurtiçi Kargo kendi sektöründe en yüksek sonuçlara ulaşarak 2025 yılının en itibarlı iş ortağı seçildi.

Ödülü teslim alan Soner Arslan, bu başarının uzun yıllara yayılan stratejik bir yaklaşımın ve müşteri odaklı kültürün sonucu olduğunu vurguladı. Arslan, "Bu ödül bizim için çok değerli çünkü iş ortaklarımızın gözünden nasıl değerlendirildiğimizi ortaya koyuyor. Müşterilerimizin güvenini kazanmayı, şeffaflık ve çözüm odaklılıkla pekiştirmeyi her zaman önceliğimiz haline getirdik. Dijitalleşme yatırımlarımız ve operasyonel süreçlerimizi sürekli geliştirmeye yönelik adımlarımızın sahada karşılık bulduğunu görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bu başarıyı tüm iş ortaklarımızla birlikte büyüteceğiz" dedi.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin en geniş dağıtım ağlarından birine sahip olan şirket, teknoloji odaklı yaklaşımı, uçtan uca dijital takip sistemleri ve müşteri deneyimi süreçlerinde yaptığı yatırımlarla B2B iş dünyasında güçlü bir konum elde etmiş durumda. Şirket, lojistik sektöründe kalite standartlarını yükselten hizmet anlayışıyla hem bireysel müşteriler hem de işletmeler tarafından güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
