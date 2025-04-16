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Yurt dışından yapılan alışverişlere yeni düzenleme geliyor

Yurt dışından yapılan alışverişlere yeni düzenleme geliyor
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Yeni bir düzenleme ile yurt dışından yapılan alışverişlerde önemli değişiklikler bekleniyor. Buna göre, gümrüksüz alışverişte limitin 22 euroya inebileceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışından alışverişlerde 30 euro olarak belirlenen gümrük muafiyetini düşürmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe "Ticaret Bakanlığı, yurt dışından alışverişte tavan uygulamasının 22 euro seviyesine indirilebileceğini belirtti" dedi.

Türkiye'de, yurt dışından posta ve kargo yoluyla getirilen eşyalar için "gümrüksüz alışveriş limiti" 21 Ağustos 2024'te kargo ücreti dahil 150 eurodan 30 (güncel kurla 1.299 TL) euroya düşürülmüştü. Şimdi de gümrük muafiyeti limitinin yeniden azaltılabileceği gündeme geldi.

GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞTE LİMİT 22 EUROYA İNEBİLİR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 euroluk tavan limiti 22 euro (güncel kurla 953,68 TL) seviyesine indirilebileceğini açıkladı. 21 Ağustos 2024'te yayımlanan kararnameyle yurtdışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerinden 30 euro üzerinde yapılan alışverişler gümrükte ek ithalat vergisine tabi oluyor.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVeysel N:

ABD mi dedi?

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Haber YorumlarıDüsünür:

Ulkemizi yurtdisi alisverisine kapatin Bir daha alis veris limitleriyle ugrasmayin. Paris iklim anlasmasindan sonra hayati durma noktasina getirdiniz zaten. Yaptiginiz her calisma halki kisitlamadir. Bir bakin kendi calismalariniza en son hakli feraha kavusturacak ne yaptiniz. Her gun bir ksiitlama haberi. Sizi secenlere sopayla vuruyorsunuz resmen.

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