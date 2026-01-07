Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, yurt dışından posta veya kargo yoluyla yapılan 30 euroya kadar gümrüksüz alışveriş uygulaması kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, yurtdışından gümrüksüz alışveriş muafiyeti sona erdi. "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, posta veya hızlı kargo yoluyla bir sağlık kuruluşu raporu veya istinaden birine gelen ve ticari miktar ile mahiyet arz etmeyen, değeri 1.500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşya ile takviye edici gıdaların değeri üzerinden vergi oranları geldikleri ülkeye göre düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen eşya için yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelen eşya için ise yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi alınacak. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na (ÖTV) göre ekli 4 sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise yüzde 60 ve yüzde 30'luk oranlara ilave olarak yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Düzenleme ile birlikte, daha önce uygulanan ve 30 euroya kadar olan eşya için vergi muafiyeti öngören hüküm ise tamamen yürürlükten kaldırıldı. Bu karar yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek. - İSTANBUL