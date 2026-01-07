Haberler

Yurtdışından gümrüksüz alışveriş muafiyeti sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yurt dışından 30 euroya kadar gümrüksüz alışveriş uygulaması kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre, AB ülkelerinden gelen eşya için yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelen eşya için ise yüzde 60 oranında vergi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, yurt dışından posta veya kargo yoluyla yapılan 30 euroya kadar gümrüksüz alışveriş uygulaması kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, yurtdışından gümrüksüz alışveriş muafiyeti sona erdi. "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, posta veya hızlı kargo yoluyla bir sağlık kuruluşu raporu veya istinaden birine gelen ve ticari miktar ile mahiyet arz etmeyen, değeri 1.500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşya ile takviye edici gıdaların değeri üzerinden vergi oranları geldikleri ülkeye göre düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen eşya için yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelen eşya için ise yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi alınacak. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na (ÖTV) göre ekli 4 sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise yüzde 60 ve yüzde 30'luk oranlara ilave olarak yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Düzenleme ile birlikte, daha önce uygulanan ve 30 euroya kadar olan eşya için vergi muafiyeti öngören hüküm ise tamamen yürürlükten kaldırıldı. Bu karar yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu