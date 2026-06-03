Haberler

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 22 Mayıs haftasında 293,1 milyon dolar hisse senedi, 334,8 milyon dolar DİBS ve 36,5 milyon dolar ÖST satışı gerçekleştirdi. Stok miktarları da geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Mayıs haftasında 293,1 milyon dolarlık hisse senedi, 334,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 36,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 22 Mayıs haftasında 293,1 milyon dolarlık hisse senedi, 334,8 milyon dolarlık DİBS ve 36,5 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Mayıs haftasında 44 milyar 399,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Mayıs haftasında 41 milyar 532,6 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 60,2 milyon dolardan 14 milyar 515,6 milyon dolara inerken, ÖST stoku 1 milyar 588,9 milyon dolardan 1 milyar 545,8 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek

ABD'den "Umut Altaş" kararı! Türkiye'ye iade edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
CHP'li Bülent Tezcan hakkında 'aile boyu kıyak' iddiası

Bülent Bey bu nedir?

Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Türkiye'nin köklü üniversitesinde milyonlarca liralık vurgun