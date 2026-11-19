Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 246,8 milyon dolarlık hisse senedi, 97,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken 321,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 13 Kasım haftasının "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 246,8 milyon dolarlık hisse senedi, 97,6 milyon dolarlık DİBS aldı, 321,2 milyon dolarlık ÖST sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 13 Kasım haftasında 32 milyar 266,2 milyon dolardan 33 milyar 898,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 797,4 milyon dolardan 15 milyar 876,6 milyon dolara çıktı. ÖST stoku ise 2 milyar 513,9 milyon dolardan 2 milyar 183,9 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA