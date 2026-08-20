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YD-ÜFE Temmuz'da Yıllık %29,67 Arttı

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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 29,67 arttı, aylık yüzde 2,51 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 29,67 arttı, aylık yüzde 2,51 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,51 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,80 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,99 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 29,50 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,81 artış, imalatta yüzde 29,50 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 30,24 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,92 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,38 artış, enerjide yüzde 77,63 artış, sermaye mallarında yüzde 18,79 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,55 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,32 azalış, imalatta yüzde 2,55 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,09 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,01 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,76 artış, enerjide yüzde 13,22 artış, sermaye mallarında yüzde 1,36 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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