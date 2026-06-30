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Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar'da değişiklik yapıldı

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Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara ödenecek aylıklara ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Emsal katsayı uygulanmadan transfer edilecek ödemelerde net tutar belirlenmesi ve ülke grupları ile emsal cetvellerinde güncelleme yapıldı.

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar'da emsal katsayısı uygulanmadan transfer edilecek ödemelere yönelik düzenlemeye gidildi.

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, emsal katsayı uygulanmadan transfer edilecek ödemeler kapsamında ek gösterge, memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile yabancı dil tazminatı göstergelerinin bunlar için tespit edilen yurt içi katsayılarla çarpılmasından elde edilen tutarlardan, Gelir Vergisi Kanunu'nun ve Damga Vergisi Kanunu'nun ilgili fıkraları uyarınca hesaplanan ücret istisnası tutarları da dikkate alınarak her türlü kanuni kesintiler çıkarıldıktan sonra net tutar belirlenecek.

Ayrıca, yurt dışı aylıklarına esas ülke grupları ile emsal cetvellerinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu düzenleme, kararın yayımını izleyen ay başından geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Mert Davut
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