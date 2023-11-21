Yunusemre Belediyesi, Karaahmetli Mahallesi'nde Güneş Enerji Santrali kurdu. 4 megawattlık enerji üretiminin sağlanacağı yaklaşık 9 bine yakın panelin kurulumu tamamlanırken; projenin önemine dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi "GES ile çevre dostu enerji üretimini destekliyor, sürdürülebilir bir dünya için karbon ayak izimizi azaltıyoruz" dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Yunusemre Belediyesi, Karaahmetli Mahallesinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu. 75 bin metrekare alanda kurulan güneş enerji santrali için proje alanında çalışmalar tamamlandı. Enerji üretimi yapacak 8 bin 624 adet elektrik üretim panelinin kurulumu tamamlandı. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kısa süre içerisinde üretime başlamayı hedeflediklerini dile getirerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hayata geçirdiğimiz Güneş Enerji Santrali (GES) Projemiz ile yenilenebilir, çevre dostu enerji üretimini destekliyor, sürdürülebilir bir dünya için karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Burası Yunusemre'nin adeta 75 bin metrekarelik güneş tarlası. Burada kurulan 9 bine yakın güneş paneli, elektrik üretimi için hazırlanıyor. 4 megawatt kapasitesiyle belediyemizin elektrik maliyetini sıfıra indirecek doğa dostu sistem sayesinde bütçemizi koruyarak temiz bir gelecek için önemli bir adım atmış oluyoruz." - MANİSA