Ateşi bir türlü söndürülemiyor! Dolar haftaya yine rekorla başladı

Dolar/TL yeni haftada yüksek seyrini koruyor. Bankalararası piyasada dolar/TL, 17,80'in hemen üzerinde seyrediyor. Kur sabah saatlerinde 17,8140 ile yılın yeni zirvesini gördü. Euro/TL 18,15 seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER BU HAFTA ABD'DE

Piyasaların gözü bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak. Piyasalarda, Fed'in çarşamba günü sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor.

ABD BÜYÜME VERİLERİ DE TAKİP EDİLECEK

Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.