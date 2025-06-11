Yüksekovalı Genç Girişimci Organik Yumurtada Başarı Yakaladı

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Yüksekova ilçesinde yaşayan Ferdi Yüksekova, kurduğu tavuk çiftliği ile günlük 800-850 yumurta üretmeye başladı. Girişimciliğiyle örnek olan Yüksekova, köyde yaşamayı tercih ederek organik ürün sunarak bölge ekonomisine katkıda bulunuyor.

Yüksekovalı genç köyde kurduğu çiftlikle yumurta üretimine başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan genç girişimci Ferdi Yüksekova, köyünde kurduğu tavuk çiftliği ile organik yumurta üretimine başladı. Günlük 800 ile 850 arasında yumurta elde eden Yüksekova, ürünlerini çevredeki marketlere ve bireysel müşterilere satarak gelir elde ediyor.

Son dönemlerde Yüksekova'da girişimcilik ruhunun arttığını ifade eden Ferdi Yüksekova, küçük çaplı başladığı üretimi zamanla büyüttü. İlk etapta evinin yumurta ihtiyacını karşılamak için birkaç tavukla başladığını belirten genç girişimci, talebin artmasıyla üretimi genişletti. Komşularına da yumurta satarak işe başlayan Yüksekova, işlerinin iyi gitmesi üzerine hayvan sayısını artırma kararı aldı.

"Köyüne yerleşip üretime hız verdi"

İlçeye 16 kilometre mesafedeki Suüstü köyüne yerleşen ve burada modern bir tavuk çiftliği kuran Yüksekova, kısa sürede tavuk sayısını bine çıkardı. Akrabalarının da desteğiyle köy yaşamını tercih eden Yüksekova, organik üretim yaparak hem sağlıklı ürün sunduklarını hem de bölge ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti. Gençlere köyde de başarılı olunabileceğini göstermek istediğini dile getiren Yüksekova, "İlk başta birkaç tavukla başladım. Şimdi günlük yüzlerce yumurta topluyorum. Talep oldukça fazla. Bununla beraber ilk etapta Market, kasaplara veriyoruz. Her vatandaş isterse bu şekilde girişimciliği başarır. İnşallah daha da büyütmeyi hedefliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Ekonomi
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