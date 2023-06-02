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Yüksekova'da 10 dönümlük araziye sebze ekildi

Yüksekova'da 10 dönümlük araziye sebze ekildi

Ekonomi Haberleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 dönümlük araziye biber ve domates ekildi. Ziraat Odası Başkanlığının destekleriyle Büyükçiftlik beldesinde kadın üretici, 10 dönümlük araziyi tarıma kazandırdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 dönümlük araziye biber ve domates ekildi.

Ziraat Odası Başkanlığının destekleriyle Büyükçiftlik beldesinde kadın üretici, 10 dönümlük araziyi tarıma kazandırdı.

Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ve üreticiler, araziye biber ve domates ekti.

Geçirgen, Cilo Dağı'nın eteklerinde kadınları toprakla buluşturacaklarını söyledi.

İlçede üretimi yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Geçirgen, bilinçli çiftçi sistemini oluşturarak Yüksekova'yı modern bir tarım merkezine dönüştürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Ekonomi

Yüksekova Hakkari Ekonomi Haberler

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