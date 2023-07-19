Yozgat'ta Türk Somonu Üretimi Avrupa'ya İhraç Ediliyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan baraj üzerine kurulu ağ kafes sistemi ile yetiştirilen ve 'Türk somonu' olarak bilinen alabalıklar, Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Türk somonunun Norveç somonuna rakip olduğunu söyleyen balıkçı Adnan Yılmaz, 'Yozgat'ta bozkırın ortasında olmaz denileni başardık. Biz burada üretiyoruz. Türk somonu Avrupa sofralarını süslüyor' dedi.

Türk somonunun Norveç somonuna rakip olduğunu söyleyen balıkçı Adnan Yılmaz, " Yozgat'ta bozkırın ortasında olmaz denileni başardık. Biz burada üretiyoruz. Türk somonu Avrupa sofralarını süslüyor." dedi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan baraj üzerine kurulu ağ kafes sistemi ile özenle yetiştirilen ve 'Türk somonu' olarak bilinen alabalıklar, Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Alabalıklar kafeslerde belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki somon yetiştiriciliği tesislerine gönderiliyor. Karadeniz'deki balık tesislerinde olgunlaşan alabalıklar daha sonra 'Türk somonu' olarak 36 ülkeye ihraç ediliyor. Çekerek Barajı'ndaki 5 işletmenin sadece bir kafesinde 10 ila 20 ton alabalık yetiştiriliyor. Yılda ise toplam 3 bin ton alabalık üretilerek Karadeniz'e gönderiliyor. Ayrıca Çekerek Barajı'nda yetiştirilen alabalık ve somonlar da işleme tesislerinde işlendikten sonra Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan yolculuğu başlıyor. Barajda yetiştirilen alabalıkların denize sevkiyatı da tırlarla karşılanıyor.

Yaz sezonunda 3 gram olarak kafeslere bırakılan alabalıkları 3-4 kilograma geldikten sonra Karadeniz Bölgesi'ndeki tesislere somon olarak gönderdiklerini söyleyen balıkçı Adnan Yılmaz, "Bu yıl gönderdiğimiz somonları geçen yıl mayıs ayında suyla buluşturmuştuk. Şu an 3-4 kilogram ağırlığındaki bakılarımızı Karadeniz'deki tesislere gönderiyoruz. Çekerek Barajımızda alabalık ve somon yetiştiriliyor. Bizim kapasitemiz şu ana 60 ton civarında yeni projeyle kapasitemizi 150 tona yükselttik. İnşallah bu projemizde de başarılı oluruz" dedi.

Yozgat'ta olmaz denileni başararak bozkırın ortasında somon yetiştirdiklerini de belirten Yılmaz, "Balıklarımız Avrupa ülkelerine gidiyor. Yozgat'ta bozkırın ortasında olmaz denileni başardık. Biz burada üretiyoruz. Türk somonumuz Avrupa sofralarını süslüyor. Ürettiğimiz somonlar, tadı ve lezzeti bakımından Norveç somonuna rakip. Bu gönderildiğimiz balıklar da sezonun son somonuydu" şeklinde konuştu. - YOZGAT