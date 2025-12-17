Haberler

Yozgat'ta devlet desteğinden yararlanan üreticiye 26 damızlık gebe düve verildi

Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan veteriner hekim Abdulsamet Zararsız, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destek projesi sayesinde 26 damızlık gebe düve aldı. Vali Mehmet Ali Özkan, projenin işleyişini değerlendirdi ve kırsal kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

Bakanlığın hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü projeden faydalanan işletmeyi ziyaret eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, burada gazetecilere, teslim edilen hayvanların üreticiye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda Yozgat'ta tarım ve hayvancılık alanında yatırımların artarak sürdüğünü belirten Özkan, eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yanı sıra tarımda da üreticileri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Bu işi severek yapan ve topluma örnek olan bir üreticinin işletmesinde bulunduklarını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Üreticilerimize, bir yandan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu üzerinden işletme yatırımlarında destek olurken, diğer yandan hayvan kapasitelerini artırmaları ve yeni tür hayvancılığın önünü açmak üzere desteklemeye devam ediyoruz. Abdulsamet kardeşimize hem işletme desteği hem de 26 gebe düve desteği sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün koordinasyonunda arkadaşlarımız hep birlikte bu sürece katkı sundu. Hayırlı olmasını diliyorum. Projemizin sloganında olduğu gibi, kırsalda bereket, işletmemizde de bereketli olsun."

Gebe düve desteğinin 27 üretici için geçerli olacağını ve bu sayının 416'ya ulaşacağını anlatan Özkan, şu ana kadar yaklaşık 90 hayvanın dağıtımının gerçekleştirildiğini ve desteklerin devam edeceğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk ise iki ayrı proje kapsamında işletmeye destek sağladıklarını ifade ederek, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında işletmeye yüzde 50 hibe desteği verdik. Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında da gebe düveler üreticiye teslim edildi. Proje, 2028 yılına kadar devam edecek." dedi.

İşletme sahibi Abdulsamet Zararsız da böyle bir işletme kurma hayalini proje sayesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Ekonomi
