Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti

Adaylığının resmen açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına başlayan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, pazarcı esnafını ziyaret ederek çorba ikramında bulundu.

Yozgat'ta her hafta kurulan çarşamba pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya gelen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, esnafın bereket duasına katıldı. Pazarcı esnafı için hazırlanan çorbaları ikram eden Belediye Başkanı Köse, soğuk havada esnafın içini ısıttı.

Tüm tezgahları tek tek dolaşarak esnafın talep ve isteklerini dinleyen Başkan Köse, esnafa hayırlı işler diledi. Esnaftan yerel seçimlerde destek isteyen Köse, esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Pazar ziyareti ve sıcak çorba ikramı karşısında memnuniyetlerini dile getiren pazarcı esnafı ise Başkan Köse'ye teşekkür etti. - YOZGAT