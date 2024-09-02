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Yolcu gemisi Marella Discovery, "ana limanı" Marmaris'e geldi

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Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine vardı.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine vardı.

Mikanos Adası'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1890 yolcu ve 740 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katıldı.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan yolculardan 245'i ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. İngiltere'den Muğla'ya gelen 1440 yolcu da bir sonraki tura katılmak üzere Marmaris'ten gemiye bindi.

Gece saatlerinde demir alması beklenen "Marella Discovery" Limasol Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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