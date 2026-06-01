Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda yolun 179-188. kilometrelerindeki çalışmaların 1 Temmuz'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresi Denizli-Aydın istikametinde üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale yolunun 4-5. kilometrelerinde ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nurdağı-Gaziantep devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde Maden Aç-Kapa Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Çavdır-Tefenni-Burdur yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı devlet yolunun Dursunbey-Tavşanlı istikameti 17-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.