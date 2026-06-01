Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok yolda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri trafik işaretlerine uymaya ve yavaş gitmeye çağırdı. 1915 Çanakkale Köprüsü, Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale gibi güzergahlarda kontrollü ulaşım sürüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda yolun 179-188. kilometrelerindeki çalışmaların 1 Temmuz'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresi Denizli-Aydın istikametinde üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale yolunun 4-5. kilometrelerinde ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nurdağı-Gaziantep devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde Maden Aç-Kapa Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Çavdır-Tefenni-Burdur yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı devlet yolunun Dursunbey-Tavşanlı istikameti 17-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
