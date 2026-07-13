Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Akyazı-Erenler kavşaklarında üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında D-100 Devlet Yolu'ndan otoyolun Akyazı Kavşağı'na giriş ve çıkışlara da izin verilmiyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 60-64. kilometreleri Denizli istikametindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı Denizli yönünde iki şeritten, Aydın istikametinde ise tek şeritten devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde Eminlik gişelerindeki Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları dolayısıyla ulaşım Konya-Ereğli yönünde servis yolundan, Niğde-Pozantı istikametinde ise 1 numaralı şeritten gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Delice-Samsun yolunun 5-7. kilometrelerinde yüksek standartlı demir yolu yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Mezarlık Kavşağı ile otoyol bağlantısı arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışına diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 12-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 26-27. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Tokat yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor.

Torul-Gümüşhane Ayrımı-İkisu-Şiran yolu, 12-22. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve sathi kaplama çalışmaları sebebiyle kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi, Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.