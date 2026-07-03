Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiğini bildirdi. Aydın-Denizli Otoyolu, Seydişehir-Akseki-Manavgat yolu, Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolu gibi birçok güzergahta çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü veya tek yönlü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Seydişehir-Akseki-Manavgat yolu, 25-36. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Bu kesimde Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hat olarak belirlendi.
Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-52. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Sinop-Samsun yolunun 72-77. kilometrelerinde yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Nurdağı-İslahiye-Hassa yolunun 7-10. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kırklareli-Saray yolunun 35-39. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 19-21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometrelerinde yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 15-48. kilometrelerindeki Kürtün (Uluköy), Budak, Kürtün Kavşağı, Torul, T1, T2, T3, T4 ve T5 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yangın söndürme sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 7 Temmuz'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.