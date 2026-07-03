Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolu, 25-36. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Bu kesimde Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hat olarak belirlendi.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-52. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 72-77. kilometrelerinde yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-İslahiye-Hassa yolunun 7-10. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kırklareli-Saray yolunun 35-39. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 19-21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometrelerinde yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 15-48. kilometrelerindeki Kürtün (Uluköy), Budak, Kürtün Kavşağı, Torul, T1, T2, T3, T4 ve T5 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yangın söndürme sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 7 Temmuz'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.