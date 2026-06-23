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Kara yollarında durum

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Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu başta olmak üzere birçok yolda yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldığını duyurdu. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması, yavaş gitmesi gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-11. kilometrelerindeki Hendek Kavşağı-Gümüşova kesiminde yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Yolu'nun Seyrek Köprüsü Aydın istikametindeki çalışmalar sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Tarsus Batı-D400 kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 14-19. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Malatya-Darende yolunun 26-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bulancak-Giresun-Espiye yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin Espiye-Giresun yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ağrı-Taşlıçay yolunun 42-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ağrı-Doğubayazıt istikametinde ulaşım sol platformdan iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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