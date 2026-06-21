Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu, Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri, Yenipazar çıkış kolundaki üstyapı çalışması sebebiyle araç trafiğine kapatılarak ulaşım, Yenipazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Tarsus batı bağlantı yolu Tarsus batı gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar dolayısıyla Tarsus batı gişelerinden D-400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, D-400 Tarsus batı gişeleri istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. ve Nevşehir-Kayseri yolunun 64-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerinde yaya üstgeçidi montaj çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde her iki yöndeki birer şeritte yürütülecek üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 51. kilometresinde yürütülen sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla yolun bir kesimi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer güzergahtan iki yönlü devam ediyor.