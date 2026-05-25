Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından ve kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20-21. kilometrelerinde şev çalışması sebebiyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı olacak.

Ceyhan-Çukurköprü yolunun üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı, servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Ordu-Gölköy Mesudiye yolunun 46-49. kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.