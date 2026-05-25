Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu ve birçok ildeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması, yavaş gitmesi ve kontrollü geçişlere dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından ve kontrollü sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20-21. kilometrelerinde şev çalışması sebebiyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı olacak.
Ceyhan-Çukurköprü yolunun üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı, servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.
Ordu-Gölköy Mesudiye yolunun 46-49. kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.