Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması, yavaş gitmesi gerektiğini bildirdi. Menemen-Aliağa, Isparta-Beyşehir, İnebolu-Kastamonu, Amasya-Turhal, Trabzon-Rize ve Ankara-Kırıkkale gibi birçok güzergahta kontrollü ulaşım sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde, İzmir istikameti Güzelhisar Viyadüğü genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle emniyet şeridi ile 1. ve 2. şeritler trafiğe kapatılarak, trafik akışı 3. şeritten sağlanıyor.
Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, kontrollü sağlanıyor.
Amasya-Turhal yolunun 39-43. kilometrelerinde Aydınca Tüneli'ndeki çalışmalar nedeniyle tünelin Turhal istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Aydınca köy yolu güzergahından izin veriliyor.
Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56-59. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları yapılıyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ağrı-Taşlıçay yolunun 42-48. kilometrelerindeki çalışma dolayısıyla Ağrı-Doğubayazıt istikametinde sol platformdan trafik, gidiş-dönüş şeklinde devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında kontrollü patlatma yapılacağından, D200-13 Ankara-Kırıkkale yolunun 28-29. kilometrelerinde her iki istikamette trafik, 14.00-15.00 saatlerinde kontrollü 15 dakika süre ile durdurulacak.
Aydın-Ortaklar yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatma yapılacağından dolayı yol trafiğe kapatılarak, bu süreçte Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı kullanılacak.