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Kara yollarında durum

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Aydın-Denizli Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Isparta-Beyşehir, Polatlı-Ankara, Nurdağı-Gaziantep, Nevşehir-Kayseri, Yozgat-Zile-Turhal, Malatya-Gölbaşı, Çanakkale-Çan ve Van-Hakkari yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığını duyurdu. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 5. kilometresi Denizli-Aydın istikametinde üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Yolun 179 ile 188. kilometreleri arasındaki çalışmaların 1 Temmuz'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Yozgat-Zile-Turhal yolunun 9-14, Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. ve Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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