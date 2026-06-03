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Kara yollarında durum

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Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiğini bildirdi. Sabiha Gökçen Tünelleri, Artvin-Erzurum, Malatya-Gölbaşı, Antalya-Isparta ve diğer birçok güzergahta çalışmalar devam ediyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı ile D-100 Pendik bağlantı yolu üzerinde bulunan Sabiha Gökçen Tünelleri'nde izolasyon çalışması yapılıyor. Bu nedenle doğu ve batı yol platformlarında her iki tüpte de sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre 13 Haziran'a kadar devam edecek.

Artvin-Erzurum yolunun 29-55. kilometrelerindeki 18 tünelin elektrik, elektronik sistemlerinde yapılan bakım, onarım ve drenaj sistemleri temizlik çalışmaları sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-3, Ermenek-Mut yolunun 15-39 ve Kağızman-Ağrı yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Muğla-Denizli yolunun 19-23. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3-4. kilometrelerinde Sanayi Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli) bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
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