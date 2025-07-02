Yıllık İhracat 267 Milyar Dolarla Tarihi Zirveye Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayı dış ticaret verilerini paylaşarak, yıllık ihracatın 267 milyar dolara ulaştığını ve enflasyonla mücadeleyi sürdürürken üretimin destekleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 267 milyar dolarla tarihi en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ihracatın, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Yıllıklandırılmış ihracatın da 267 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra küresel ticarette yaşanan belirsizlik ve zorlu koşullara rağmen yüksek katma değeri, inovasyonu ve rekabetçiliği odağına alan ihracat politikalarımız sayesinde 2025 yılının ilk yarısında ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artmıştır. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Ekonomi
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı

Bakan Bolat rakamları paylaştı! Cumhuriyet tarihine geçen rekor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.