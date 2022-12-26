Yılın son haftasında piyasaların ateşi yüksek! Dolar kuru 3 ay sonra yeniden rekor kırdı

Piyasalar yılın son haftasında rekor tazeledi. Yaklaşık üç aydır 18,6 TL seviyelerinde işlem gören dolar, sabah saatlerinde 18,83 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, sonrasında 18,68 liraya geriledi.

Piyasalarda başta dolar, euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller 2022 yılına veda edeceğimiz haftaya yine Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürerek başladı.

SABAH SAATLERİNDE TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİNİ GÖRDÜ

Yaklaşık üç aydır 18,60 TL etrafında işlem gören dolar kuru haftaya yeni zirve seviyesinden başladı. Dolar kuru sabah 18,83 liraya yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından 18,68 lira seviyesine geriledi.

MAKROEKONOMİK VERİLER YAKINDA TAKİP EDİLECEK

Haftanın kalanında ise öne çıkan gelişme TCMB'nin 30 Aralık'ta yayımlayacağı 2023 Para ve Kur Politikası metni olacak. Analistler, Fed'in beklenenden daha uzun süre faiz artırabileceğine yönelik endişelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu kaydederek, makroekonomik verilerin yakından takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.

ASYA PİYASALARINDA SAKİN SEYİR

Öte yandan Noel tatili nedeniyle haftanın ilk gününde batı ülkelerinin neredeyse tamamında piyasalar işleme kapalıyken, açık olan Asya piyasalarında ise sakin bir seyir izleniyor.