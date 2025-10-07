Haberler

Yıldızlar Yatırım Holding'ten Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı Projesi

Yıldızlar Yatırım Holding, 'Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı' projesi kapsamında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladı. 22 bin 500 fidan toprakla buluşacak. Proje, doğaya kalıcı katkı sunma ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakma amacı taşıyor.

Yıldızlar Yatırım Holding, "Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı"nı hayata geçirmek için Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğaya kalıcı katkı sunmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 22 bin 500 fidan toprakla buluşacak.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Yıldızlar Yatırım Holding Grup Kurumsal İletişim Müdürü Handan Geçer, projenin şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik anlayışını yansıttığını belirtti.

Son yıllarda yaşanan orman yangınlarının herkesin doğaya karşı sorumluluklarını yeniden hatırlattığını vurgulayan Geçer, şöyle devam etti:

"Yıldızlar Yatırım Holding olarak bu bilinçle hem kaybettiğimiz ormanlarımızı geri kazanmak hem de geleceğe nefes olacak yeni yaşam alanları kazandırmak için harekete geçtik. 'Köklerimiz geleceğe uzansın' söylemimizle bu vizyonu somutlaştırıyor, Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı'nı hayata geçiriyoruz. 22 bin 500 fidanla hem doğaya nefes hem de gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

???????Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu da ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktardı.

Topçu, imzalanan protokolün kamu ve özel sektörün aynı hedef doğrultusunda nasıl güç birliği yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
