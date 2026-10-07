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Yiğit Çağlayan, TOM Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevine getirildi

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TOM Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevine Yiğit Çağlayan getirildi. Bankacılık, ödeme sistemleri ve finansal teknoloji alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip Çağlayan, yeni görevinde bankanın büyüme stratejisi ve dijital bankacılık hedeflerine liderlik edecek.

TOM Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevine Yiğit Çağlayan getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankacılık, ödeme sistemleri ve finansal teknoloji alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip Çağlayan, yeni görevinde bankanın büyüme stratejisi ve dijital bankacılık alanındaki hedeflerine liderlik edecek.

Çağlayan, bankanın ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi ile müşteri deneyimini odağına alan finansal çözümlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları da yönetecek.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Çağlayan, Yeditepe Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı.

Kariyerine 2000'de HSBC'de başlayan Çağlayan, bireysel bankacılık, operasyon ve kartlı ödeme sistemleri alanlarında çeşitli görevler üstlendi. HSBC'de 11 yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra 2011'de Mastercard'a katılan Çağlayan, burada satış, ürün ve iş geliştirme alanlarında üst düzey yöneticilik yaptı.

Çağlayan, 2018'de Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü olarak atanırken, daha sonra Getir Finans'a geçti. GetirFinans'ın kurucuları arasında yer alan Çağlayan, yaklaşık 5 yıl şirketin CEO'luk görevini yürüttü.

Kaynak: AA
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