Yığılca Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı

S.S. Yığılca Damperli ve Kasalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Kooperatif Başkanı Bayram Kaptan'ın açılış konuşmasının ardından divan heyeti seçildi. Seçim sonuçlarına göre Bayram Kaptan güven tazelerken, yönetim kurulu Ruhi Kartal, Çetin Şen, Hüseyin Süner, Mustafa Tosun, Ercan Taşlıdere ve Nuri Yeşildağ'dan oluştu. Denetleme kurulunda ise Veysel Uğurlu, Sedat Özdemir ve İrfan Çoban yer aldı.