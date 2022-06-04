Yetiştiricilere sıvat desteği - Haberler

Malatya'nın Darende ilçesinde, çelik galvanizli sıvat (hayvanların su içmesine elverişli suluk) dağıtım programı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde imalatı tamamlanmış ve kullanıma hazır sıvatların Darende İlçesinde dağıtımı gerçekleştirildi. Sıvatların dağıtım törenine, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mesut Arı, Darende İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Demir, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve yetiştiriciler katıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi